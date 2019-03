Hilde Merete Aasheim utnevnt til ny konsernsjef i Hydro

– Jeg er glad for at Hilde Merete Aasheim har takket ja jobben som konsernsjef i Hydro. Aasheim har en unik kombinasjon av bred industriell erfaring, kommersielt instinkt og sterke lederegenskaper som gjør henne til en perfekt match som konsernsjef for Hydro, sier Hydros styreleder Dag Mejdell.